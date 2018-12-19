Баттл с Бабой Ягой, снежки желаний и танец с Дедом Морозом: как выбирали калужскую Снегурочку

Во вторник, 18 декабря, в Калуге прошёл один из самых добрых и милых конкурсов «Снегурочка - 2019».

В зале Дома музыки не было свободных мест. Поддержать конкурсанток пришли родители, друзья и преподаватели.

- Дочка мне говорит: «Папа, что-то я боюсь выступать!» А я ей в ответ: «Поздно боятся!», - рассказывал один из зрителей другому, прижимая к груди большой букет роз.

Только 10 школьниц прошли в финал. Остальные участницы пришли в качестве зрительниц и получили поощрительные призы.



Участницы, которые не прошли в финал.

Затем на сцене появился главный зимний волшебник – Дед Мороз.

- Чувствуется приближение праздника? – вопрошал он у юных зрителей. - Кто просил снег? Кто просил мороз? Нравится вам погода?

Дети хором кричали: «Да!»

Потом, как ворох снежинок, на сцену выпорхнули 10 участниц. Они исполнили трогательный, нежный танец.



Милана РЯБЧЕНКОВА, 9 лет, учащаяся школы №9.

- Очень нравится на сцене выступать! С детства мечтаю я в сказку попасть, Деду Морозу во всем помогать! – прочитала стихи девочка. Вам скажу без обмана, что настоящая Снегурочка – Милана!

Пожалуй, самым неожиданным был выход на сцену у 9-летней Ирины САФРОНОВОЙ, учащейся школы №44. Собака Люся оказалась помощницей девочки. Ирина призналась, что у неё дома живёт много животных, за которыми она любит ухаживать.

- На моём наряде каждая бусинка приделана руками мамы! – сказала в конце своего выступления девочка.

Действительно, наряд у неё был удивительно хорош, впрочем, как и у остальных участниц. Несмотря на то, что все были в роли Снегурочек, костюм каждой участницы имел свою изюминку.

10-летняя заводная Снегурочка Анастасия КОЦЕБУК, ученица школы № 13. Девочка призналась, что не может усидеть на месте – занимается различными видами спорта.

- Я Снегурочка настоящая, все могу: и плясать, и веселиться, и учиться, и трудиться!

Елизавета ОСТАПЧУК, 9 лет, учащаяся школы № 38. Призналась, что могла бы учиться и лучше, если бы не занятие творчеством.

Перечисление всех кружков, в которые ходит школьница, заняло несколько минут.

Альбина КАГЕРМАНОВА, 10 лет, школа № 35.

Девочка поёт, танцует, рисует, а ещё является командиром кадетского отряда. Мечтает стать учителем.

Маргарита ШАРАПОВА, 9 лет, ученица школы № 21. Любит рисовать, поёт с мамой в дуэте. Девочка призналась, что была на родине настоящего Деда Мороза – в Великом Устюге – и даже пила с главным зимним волшебником чай.

Анастасия ЯРОШ, 9 лет, ученица школы № 22. Девочка призналась, что она сделана совсем не из снега. Школьница мечтает, когда вырастет, стать знаменитой.



Евгения КУРОВА, 10 лет, ученица школы № 31.

Занимается в музыкальной школе, играет на фортепиано и поёт в хоре, катается на коньках, занимается плаванием.

- Люблю пробовать себя в чем-то новом, экстремальном! – призналась Женя. - Всегда хотела быть настоящей Снегурочкой

Ангелина КОСТЫГОВА, 10 лет, ученица школы № 4. Ангелина рассказала, что в её семье есть новогодний ритуал: каждый год они пишут письма Деду Морозу и кладут в морозильную камеру.

- Хочу стать пилотом или банкиром, - сказала девочка.

Ульяна КАРПУНИНА, 10 лет, школа №13. С трёх лет танцует, рисует, лепит, мечтает стать хореографом.

Ульяна призналась, что пришла сюда только за победой.

После конкурса-визитки стало понятно, что судьям предстоит нелёгкая работа.

В творческом конкурсе каждая девочка держалась на сцене уверенно, каждая блистала талантами. Участницы и танцевали, и пели, и читали стихи, и играли со зрителями.

Милана вместе с символом Нового года – Поросёнком – научила загадывать желания. Оказывается, что для этого достаточно подбросить снежок вверх.

Ирина устроила баттл с Бабой Ягой.

При выступлении Насти никто не мог усидеть на месте.

Лизе помогли выступать подружки, переодетые в зайчат.

Больше всех за Альбину переживала мама. Она сидела в первом ряду и вместе с дочерью произносила текст.

Маргарита сразу дала понять, что она настоящая Снегурочка. Ведь ей выступать помогал сам Дед Мороз.

Анастасия исполнила танец.

Женя поразила своим пением.

Ангелина оказалась удивительно пластичной.

Ульяна показала номер с варежками.

Смотреть без умиления на выступления хрупких девочек было невозможно. Зрители тепло приветствовали всех школьниц.

И с удовольствием участвовали во всех конкурсах.

Обычно сразу видно, какая участница ярче, интереснее проявляет себя. Но только не в этот раз. Интрига держалась до последних минут. Поскольку все девочки подошли к конкурсу с огоньком и задоринкой, ни одна из них не осталась без подарка и титула.



Самой артистичной Снегурочкой стала Елизавета Остапчук.



Самой обаятельной - Альбина Кагерманова.



Самой грациозной - Ульяна Карпунина.



Самой очаровательной - Милана Рябченкова.



Самой нежной – Маргарита Шарапова.



Самой креативной - Ирина Сафронова.



Самой музыкальной – Евгения Курова.



Самой озорной - Ангелина Костыгова.



Приз зрительских симпатий достался Анастасии Ярош.



А калужской Снегурочкой предстоящего года стала Анастасия Коцебук.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А как вы готовитесь к Новому году? Расскажите в комментариях!