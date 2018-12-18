Где купить ёлку в Калуге

Елочные базары откроются в Калуге в пятницу, 21 декабря. Об этом сообщает городская управа. Там можно будет приобрести живую ёлку или сосну высотой от 1 до 3 метров, а также еловые ветки.

Пока городские власти называют адреса семи точек, хотя опыт предыдущих лет показывает, что на самом деле торговцев по всем районам будет гораздо больше.

ул. Московская, у д. 234;

ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2;

ул. Суворова, у д. 17;

ул. Кибальчича, у д. 21;

ул. Гурьянова, у д. 27;

ул. Ленина, у д. 25;

ул. Маяковского, у д. 47.

Уважаемые читатели! А вы ставите дома ёлку? Живую или искусственную? Расскажите в комментариях!