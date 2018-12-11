Названа дата открытия резиденции Деда Мороза

Дед Мороз и Снегурочка проедут по улицам Калуги в субботу, 22 декабря, и прибудут к 12:00 на открытие резиденции в Григоровом переулке. На планерке в городской управе об этом сообщила начальник управления культуры Яна ВАСИНА.
Там же, в Доме мастеров, откроется и Почта Деда Мороза. До 29 декабря маленькие калужане смогут отправить новогодние открытки с оттиском праздничного почтового штемпеля, а также узнать, как отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.
22 декабря в Калуге откроются и три первые новогодние елки:
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С 15 декабря новогодние праздники начнутся в Росве, Резвани, Дубраве, Силикатном, на Малинниках и Терепце, в других микрорайонах города.
Главная городская новогодняя елка на Театральной площади, как всегда, откроется в 18:00 31 декабря. В час ночи 1 января Театральная площадь вновь станет большой концертной площадкой. Гуляния там будут продолжаться до четырех утра.
Уважаемые читатели! А когда вы начинаете праздновать Новый год? Пишите в комментариях!
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