День вашего начальника

28 сентября все генеральные директора нашей страны отмечают свой пока неофициальный профессиональный праздник
У него всегда много работы, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его действий зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Потому что он — генеральный директор (ну или топ-менеджер).
Инициаторами учреждения Дня генерального директора в России стали сотрудники редакции одноименного журнала. Тем самым они просто хотели «восстановить справедливость», ведь в нашей стране практически у всех специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники. Кроме директоров…
Кстати, в России около 800 000 генеральных директоров, а во всем мире их несколько миллионов. Это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно.
Генеральный директор ежедневно решает сразу несколько проблем: как эффективно поставить задачи сотрудникам, как оптимизировать деятельность компании, как вызвать мотивацию к работе у подчиненных, как сократить издержки производства, как получить максимальную прибыль, как грамотно вложить средства в развитие компании, как распорядиться бюджетом. Он занимается стратегическим управлением, разрабатывает план развития компании и преумножения капиталов, утверждает бюджеты закупок и порядок обновления основных и вспомогательных производственных фондов, разрабатывает кадровую, коммерческую и финансовую политику.
Если в советские годы указания руководители получали «сверху» — от партии — вместе с мощной государственной поддержкой, то в настоящее время весь круг задач директора решают самостоятельно. От их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятельность предприятия, а значит, и стабильный доход каждого сотрудника. И, хотя сегодняшний праздник пока не утвержден официально, редакция «Комсомольской правды» в Калуге поздравляет всех руководителей нашего города с их профессиональным праздником — Днем генерального директора — и желает калужскому бизнесу успеха и процветания! А ниже мы предлагаем два интервью с генеральными руководителями двух калужских предприятий, которые мы взяли в преддверии праздника.
«Мечты о новом доме должны сбываться»
Продажа или покупка квартиры — сложный вопрос с множеством тонкостей и подводных камней, с которыми не разобраться без помощи профессионала.
Одним из таких профессионалов является генеральный директор компании «ЭТАЖИ» в г. Калуге Светлана ТЕЛЕШОВА.
— Светлана Валерьевна, как вы пришли в сферу недвижимости?
— По образованию я психолог и менеджер. Много лет руководила отделом развития авиационного предприятия. Но в 2013 году моя жизнь изменилась, как теперь понимаю, в лучшую сторону. Мне предложили интересную работу в компании «Этажи». Основной задачей было формирование команды, обучение и развитие персонала. В 2015 году я стала исполнительным директором. А компания вышла в лидеры рынка недвижимости в другом городе. Тогда я приняла важное для себя решение — открыть собственное направление этого бизнеса. И в ноябре 2016 года в Калуге появился новый офис компании «Этажи». Сейчас он находится в самом центре города, и в нем работают более 70 человек.
— Какие сегменты недвижимости вы охватываете и чем отличаетесь от других?
— Основные направления нашей деятельности: вторичный рынок недвижимости, новостройки, загородная и коммерческая недвижимость. Но самое важное: у наших клиентов есть возможность при поддержке профессиональной команды риэлторов и юристов оформить межрегиональную сделку, т.е. купить понравившуюся недвижимость в любом городе России и зарубежья, где у компании имеются офисы. Из числа преимуществ это, конечно, наше мобильное приложение: для поиска недвижимости, консультаций и подачи заявки по ипотеке.
— У вас сильная команда — активные, увлеченные, желающие развиваться люди. Как удалось создать такой коллектив? Правда ли, что любой человек может работать риэлтором?
— Мы живем общей идеей: помочь клиенту осуществить его мечту — найти свой дом. В коллективе работают ипотечные брокеры, которые подробно проконсультируют по ипотечным программам Калуги. А в нашу профессию, действительно, может прийти каждый. Мы предоставляем бесплатное обучение — как у наших профессиональных тренеров, так и у успешных бизнес-тренеров в других городах. Мы продолжаем расширять партнерские отношения с застройщиками, банками, страховыми компаниями, которые оказывают бесценную информационную поддержку нашим риэлторам. Поэтому наши клиенты могут получить консультации по всем вопросам в одном офисе.
— Расскажите об успехах этого года.
— В этом году компания, продолжая придерживаться выбранного курса «Все лучшее — для клиента», запустила много акций, например: «Гарантии лучшей цены на новостройки», «Гарантии низкой ставки по ипотеке», преференции от ПАО Банк ВТБ в виде скидки 0,6% по ипотеке. Также в конце года будет много призов и подарков.
— На какие квартиры сейчас самый большой спрос?
— По статистике, в первом полугодии 2018 года наблюдается положительная динамика развития по большинству макроэкономических показателей по Калужской области. Это благоприятно сказывается на покупательской способности населения. Согласно нашим аналитическим данным, средняя цена предложения на вторичном рынке сегодня — от 56 000 руб. за кв.м. Спрос сейчас больше на двухкомнатные квартиры и зависит от года постройки недвижимости, ремонта, площади, инфраструктуры района. По новостройкам средняя цена — от 47 000 руб. за кв.м
— До конца года будет ли существенное изменение цен?
— С октября ожидается пик клиентского спроса. По прогнозам многих аналитиков, цены на недвижимость, возможно, начнут медленно повышаться.
— Какие подводные камни могут ждать тех, кто решил самостоятельно купить или продать недвижимость?
— Прежде всего, это юридические риски по документам на недвижимость. Без консультации квалифицированного юриста здесь не обойтись. Немаловажную роль играет и отсутствие обременения на недвижимость и долгов по коммунальным платежам. Важно также обратить внимание на безопасные расчеты по сделке.
— Что главное в вашем бизнесе, как планируете развивать агентство?
— Главное в нашем бизнесе — это люди. И наши клиенты, и наши сотрудники. Согласно стратегическим планам развития, первоочередная задача — повышение качества услуг, сервиса для клиента, а также совершенствование IT-технологий, чтобы, благодаря онлайн–сервисам, покупка и продажа недвижимости стала проще и доступнее клиенту.
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«В нашей работе очень много творчества»
Генеральный директор ООО «ПластПродукт» Евгений КУЛИКОВ — о пути к руководящей должности, особенностях производства и своем организаторском стиле
— Мне повезло: я попал на открывающееся в тот момент в Калуге предприятие «Микротех». Там была сформирована команда из опытных управленцев, работавших на разных калужских предприятиях. К ним в ученики взяли молодых ребят с высшим образованием, среди которых был и я.
Мы стажировались, работая в качестве их заместителей. А когда они начали выходить на пенсию, мы, набравшись опыта, занимали места руководителей подразделений и проходили дополнительные стажировки на современных фабриках в Китае, в Германии, чтобы освоить азиатские и европейские подходы к производству.
Чтобы иметь полное представление о работе на своем уровне среза по предприятию, мы пробовали себя в качестве начальников разных цехов. Так я поработал на штамповочном, инструментальном, литейном, покрасочном, сборочном производствах. Но больше всего мне понравилась работа в инструментальном цехе.
— Что вас в ней привлекло?
— То, что в ней нет рутинной зашоренности, зато есть очень много инженерного творчества. Каждое изделие проектируется и изготавливается с нуля в единственном экземпляре.
Поэтому, когда я принял решение открыть собственный бизнес, выбрал именно инструментальное производство, проектирование и изготовление технологической оснастки.
— Как развивалось ООО «ПластПродукт»?
— Своим проектом я занялся в 2001 году, параллельно работая в должности директора «Микротеха». Тогда у нас была команда из 3 человек. Мы нарабатывали клиентскую базу, вели работы по проектированию. Заказы выполняли силами завода «Микротех» и по аутсорсингу на своем предприятии. И к тому моменту, когда я ушел из «Микротеха», мы арендовали помещение на обанкротившемся комбинате СДВ площадью 1500 кв. метров, сделали там хороший ремонт. Впоследствии этот цех мы выкупили в собственность с помощью кредита Сбербанка и Фонда предпринимательства Калужской области, которое давало за нас поручительство.
В 2006 году мы ушли от аренды и аутсорсингов. Потом приобрели полный комплекс современного оборудования. Это было перед самым кризисом 2008 года. Тогда мы превратились в полноценное самостоятельное предприятие полного цикла. Уже тогда делали все — от раскроя металла, черновой обработки, изготовления формообразующих и до проведения испытаний на новом оборудовании для литья пластмасс и собственной термообработки. Своими силами зарабатывали деньги и инвестировали их в расширение парка оборудования. За эти годы мы увеличили его втрое.
ООО «ПластПродукт» работает с заказчиками не только из Калуги, но и из других городов и регионов: из Москвы и ЦФО, Уфы, Томска, Омска, Екатеринбурга, Мордовии. Потому что в России такие предприятия, как наше, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас по показателям эффективности, себестоимости и по техрешениям мы уже можем конкурировать с рядом европейских производств.
— По каким критериям вы подбираете персонал?
— Для сложного производства кадров в Калуге почти нет, как практически нет и заведений, где их готовят.
Я сам научился работать на всех наших станках, потом стал брать людей без опыта работы на подобных предприятиях, но умеющих читать чертежи. И с нуля учил их подходам к работе на оборудовании, которые нужны нам. Так мы получили тот кадровый состав, который есть сейчас.
Сегодня коллектив состоит из 16 человек. В нашей команде только те люди, которые увлечены своей работой. Мы так выстраиваем программирование и план запуска, что каждый наш сотрудник успешно обслуживает примерно 5–6 машин. И при этом на выходе мы получаем тот же выпуск в нормочасах наработки, в деталях, какой имел бы при классическом производственном подходе участок со штатом около 60 человек. Технологические процессы и программы для всех наших станков с ЧПУ я разрабатываю сам, так как в этом и кроется зерно нашей эффективности.
— Что значится в ваших ближайших планах как руководителя?
— Запустить параллельное производство по переработке пластмасс, что сделает наш бизнес еще более конкурентоспособным и устойчивым к колебаниям рынка.
ООО «ПластПродукт»
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