День вашего начальника

28 сентября все генеральные директора нашей страны отмечают свой пока неофициальный профессиональный праздник

У него всегда много работы, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его действий зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Потому что он — генеральный директор (ну или топ-менеджер).

Инициаторами учреждения Дня генерального директора в России стали сотрудники редакции одноименного журнала. Тем самым они просто хотели «восстановить справедливость», ведь в нашей стране практически у всех специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники. Кроме директоров…

Кстати, в России около 800 000 генеральных директоров, а во всем мире их несколько миллионов. Это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно.

Генеральный директор ежедневно решает сразу несколько проблем: как эффективно поставить задачи сотрудникам, как оптимизировать деятельность компании, как вызвать мотивацию к работе у подчиненных, как сократить издержки производства, как получить максимальную прибыль, как грамотно вложить средства в развитие компании, как распорядиться бюджетом. Он занимается стратегическим управлением, разрабатывает план развития компании и преумножения капиталов, утверждает бюджеты закупок и порядок обновления основных и вспомогательных производственных фондов, разрабатывает кадровую, коммерческую и финансовую политику.

Если в советские годы указания руководители получали «сверху» — от партии — вместе с мощной государственной поддержкой, то в настоящее время весь круг задач директора решают самостоятельно. От их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятельность предприятия, а значит, и стабильный доход каждого сотрудника. И, хотя сегодняшний праздник пока не утвержден официально, редакция «Комсомольской правды» в Калуге поздравляет всех руководителей нашего города с их профессиональным праздником — Днем генерального директора — и желает калужскому бизнесу успеха и процветания! А ниже мы предлагаем два интервью с генеральными руководителями двух калужских предприятий, которые мы взяли в преддверии праздника.

«Мечты о новом доме должны сбываться»

Продажа или покупка квартиры — сложный вопрос с множеством тонкостей и подводных камней, с которыми не разобраться без помощи профессионала.

Одним из таких профессионалов является генеральный директор компании «ЭТАЖИ» в г. Калуге Светлана ТЕЛЕШОВА.

— Светлана Валерьевна, как вы пришли в сферу недвижимости?

— По образованию я психолог и менеджер. Много лет руководила отделом развития авиационного предприятия. Но в 2013 году моя жизнь изменилась, как теперь понимаю, в лучшую сторону. Мне предложили интересную работу в компании «Этажи». Основной задачей было формирование команды, обучение и развитие персонала. В 2015 году я стала исполнительным директором. А компания вышла в лидеры рынка недвижимости в другом городе. Тогда я приняла важное для себя решение — открыть собственное направление этого бизнеса. И в ноябре 2016 года в Калуге появился новый офис компании «Этажи». Сейчас он находится в самом центре города, и в нем работают более 70 человек.

— Какие сегменты недвижимости вы охватываете и чем отличаетесь от других?

— Основные направления нашей деятельности: вторичный рынок недвижимости, новостройки, загородная и коммерческая недвижимость. Но самое важное: у наших клиентов есть возможность при поддержке профессиональной команды риэлторов и юристов оформить межрегио­нальную сделку, т.е. купить понравившуюся недвижимость в любом городе России и зарубежья, где у компании имеются офисы. Из числа преимуществ это, конечно, наше мобильное приложение: для поиска недвижимости, консультаций и подачи заявки по ипотеке.

— У вас сильная команда — активные, увлеченные, желающие развиваться люди. Как удалось создать такой коллектив? Правда ли, что любой человек может работать риэлтором?

— Мы живем общей идеей: помочь клиенту осуществить его мечту — найти свой дом. В коллективе работают ипотечные брокеры, которые подробно проконсультируют по ипотечным программам Калуги. А в нашу профессию, действительно, может прийти каждый. Мы предоставляем бесплатное обучение — как у наших профессиональных тренеров, так и у успешных бизнес-тренеров в других городах. Мы продолжаем расширять партнерские отношения с застройщиками, банками, страховыми компаниями, которые оказывают бесценную информационную поддержку нашим риэлторам. Поэтому наши клиенты могут получить консультации по всем вопросам в одном офисе.

— Расскажите об успехах этого года.

— В этом году компания, продолжая придерживаться выбранного курса «Все лучшее — для клиента», запустила много акций, например: «Гарантии лучшей цены на новостройки», «Гарантии низкой ставки по ипотеке», преференции от ПАО Банк ВТБ в виде скидки 0,6% по ипотеке. Также в конце года будет много призов и подарков.

— На какие квартиры сейчас самый большой спрос?

— По статистике, в первом полугодии 2018 года наблюдается положительная динамика развития по большинству макро­экономических показателей по Калужской области. Это благоприятно сказывается на покупательской способности населения. Согласно нашим аналитическим данным, средняя цена предложения на вторичном рынке сегодня — от 56 000 руб. за кв.м. Спрос сейчас больше на двухкомнатные квартиры и зависит от года постройки недвижимости, ремонта, площади, инфраструктуры района. По новостройкам средняя цена — от 47 000 руб. за кв.м

— До конца года будет ли существенное изменение цен?

— С октября ожидается пик клиентского спроса. По прогнозам многих аналитиков, цены на недвижимость, возможно, начнут медленно повышаться.

— Какие подводные камни могут ждать тех, кто решил самостоятельно купить или продать недвижимость?

— Прежде всего, это юридические риски по документам на недвижимость. Без консультации квалифицированного юриста здесь не обойтись. Немаловажную роль играет и отсутствие обременения на недвижимость и долгов по коммунальным платежам. Важно также обратить внимание на безопасные расчеты по сделке.

— Что главное в вашем бизнесе, как планируете развивать агентство?

— Главное в нашем бизнесе — это люди. И наши клиенты, и наши сотрудники. Согласно стратегическим планам развития, первоочередная задача — повышение качества услуг, сервиса для клиента, а также совершенствование IT-технологий, чтобы, благодаря онлайн–сервисам, покупка и продажа недвижимости стала проще и доступнее клиенту.

г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А

Тел.: 8 (4842) 40–44–40

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«В нашей работе очень много творчества»

Генеральный директор ООО «ПластПродукт» Евгений КУЛИКОВ — о пути к руководящей должности, особенностях производства и своем организаторском стиле

— Евгений Владимирович, как вы пришли к мысли о создании собственного дела?

— Мне повезло: я попал на открывающееся в тот момент в Калуге предприятие «Микротех». Там была сформирована команда из опытных управленцев, работавших на разных калужских предприятиях. К ним в ученики взяли молодых ребят с высшим образованием, среди которых был и я.

Мы стажировались, работая в качестве их заместителей. А когда они начали выходить на пенсию, мы, набравшись опыта, занимали места руководителей подразделений и проходили дополнительные стажировки на современных фабриках в Китае, в Германии, чтобы освоить азиатские и европейские подходы к производству.

Чтобы иметь полное представление о работе на своем уровне среза по предприятию, мы пробовали себя в качестве начальников разных цехов. Так я поработал на штамповочном, инструментальном, литейном, покрасочном, сборочном производствах. Но больше всего мне понравилась работа в инструментальном цехе.

— Что вас в ней привлекло?

— То, что в ней нет рутинной зашоренности, зато есть очень много инженерного творчества. Каждое изделие проектируется и изготавливается с нуля в единственном экземпляре.

Поэтому, когда я принял решение открыть собственный бизнес, выбрал именно инструментальное производство, проектирование и изготовление технологической оснастки.

— Как развивалось ООО «ПластПродукт»?

— Своим проектом я занялся в 2001 году, параллельно работая в должности директора «Микротеха». Тогда у нас была команда из 3 человек. Мы нарабатывали клиентскую базу, вели работы по проектированию. Заказы выполняли силами завода «Мик­ротех» и по аутсорсингу на своем предприятии. И к тому моменту, когда я ушел из «Микротеха», мы арендовали помещение на обанкротившемся комбинате СДВ площадью 1500 кв. метров, сделали там хороший ремонт. Впоследствии этот цех мы выкупили в собственность с помощью кредита Сбербанка и Фонда предпринимательства Калужской области, которое давало за нас поручительство.

В 2006 году мы ушли от аренды и аутсорсингов. Потом приобрели полный комплекс современного оборудования. Это было перед самым кризисом 2008 года. Тогда мы превратились в полноценное самостоятельное предприятие полного цикла. Уже тогда делали все — от раскроя металла, черновой обработки, изготовления формообразующих и до проведения испытаний на новом оборудовании для литья пластмасс и собственной термообработки. Своими силами зарабатывали деньги и инвес­тировали их в расширение парка оборудования. За эти годы мы увеличили его втрое.

ООО «ПластПродукт» работает с заказчиками не только из Калуги, но и из других городов и регио­нов: из Москвы и ЦФО, Уфы, Томска, Омска, Екатеринбурга, Мордовии. Потому что в России такие предприятия, как наше, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас по показателям эффективности, себестоимости и по техрешениям мы уже можем конкурировать с рядом европейских производств.

— По каким критериям вы подбираете персонал?

— Для сложного производства кадров в Калуге почти нет, как практически нет и заведений, где их готовят.

Я сам научился работать на всех наших станках, потом стал брать людей без опыта работы на подобных предприятиях, но умею­щих читать чертежи. И с нуля учил их подходам к работе на оборудовании, которые нужны нам. Так мы получили тот кадровый состав, который есть сейчас.

Сегодня коллектив состоит из 16 человек. В нашей команде только те люди, которые увлечены своей работой. Мы так выстраиваем программирование и план запуска, что каждый наш сотрудник успешно обслуживает примерно 5–6 машин. И при этом на выходе мы получаем тот же выпуск в нормочасах наработки, в деталях, какой имел бы при классическом производственном подходе участок со штатом около 60 человек. Технологические процессы и программы для всех наших станков с ЧПУ я разрабатываю сам, так как в этом и кроется зерно нашей эффективности.

— Что значится в ваших ближайших планах как руководителя?

— Запустить параллельное производство по переработке пластмасс, что сделает наш бизнес еще более конкурентоспособным и устойчивым к колебаниям рынка.

ООО «ПластПродукт»

Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39, стр. 86.

Тел./факс: 8 (909) 251–99–99.

www.plastproduct40.ru

Каждый сотрудник ООО «ПластПродукт» обслуживает примерно 5-6 машин.