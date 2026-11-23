По данным сервиса SuperJob, 36% жителей Калуги довольны продолжительностью новогодних каникул в этом году — они продлятся 11 дней, с 31 декабря по 10 января.

При этом 13% опрошенных хотели бы отдыхать дольше — 12–14 дней.

Почти две пятых респондентов (38%) предпочли бы сократить каникулы: 11% считают достаточным 1–3 дня отдыха, 14% — 4–6 дней, 6% устраивают выходные длиной в неделю, а 7% хотели бы отдыхать 8–10 дней. Ещё 4% готовы вообще обойтись без новогодних выходных.

Есть различия в предпочтениях по группам.

Женщины чаще мужчин одобряют официальные 11 дней каникул, тогда как мужчины чаще хотят либо совсем короткого отдыха (1–3 дня), либо более длительного (12–14 дней).

Молодёжь до 35 лет активнее поддерживает 11-дневный отдых (42%) и идею более длинных каникул (20%). Среди людей старше 45 лет больше тех, кто хотел бы сократить праздники: 15% проголосовали за 1–3 дня, 19% — за 4–6 дней.

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выступают за короткие каникулы (1–3 дня), чем люди с высшим образованием — те чаще выбирают 4–6 дней отдыха.

Калужане с доходом от 150 тысяч рублей чаще, чем менее обеспеченные респонденты, поддерживают вариант с короткими выходными — до 3 дней.