В городе соберут деньги на 500 подарков для детей-инвалидов и тяжелобольных, ​потерявших одного из родителей, ​из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех, кто встретит праздник в больницах.

- Новый год - это время, когда каждый ребёнок, независимо от жизненных обстоятельств, должен почувствовать себя счастливым, - рассказали нам организаторы. - Мы хотим подарить частичку тепла и веры в чудо детям из Калуги и области, которые особенно в этом нуждаются.

Они рассчитывают собрать 250 тысяч рублей. Способы пожертвований указаны на странице в ВК.

https://vk.ru/wall-22551875_13228