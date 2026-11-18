В Калуге началась акция «Добрый Дед Мороз»
В городе соберут деньги на 500 подарков для детей-инвалидов и тяжелобольных, потерявших одного из родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех, кто встретит праздник в больницах.
- Новый год - это время, когда каждый ребёнок, независимо от жизненных обстоятельств, должен почувствовать себя счастливым, - рассказали нам организаторы. - Мы хотим подарить частичку тепла и веры в чудо детям из Калуги и области, которые особенно в этом нуждаются.
Они рассчитывают собрать 250 тысяч рублей. Способы пожертвований указаны на странице в ВК.
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