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В Калуге назвали адреса елочных базаров

Дмитрий Ивьев
05.11, 10:15
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В четверг, 5 ноября, глава города Дмитрий Денисов рассказал, что запущены торги на размещение ёлочных базаров.

- Для размещения торговых точек предложены 12 площадок в разных районах города, - отметил он.

Адреса будущих ёлочных базаров:

  • ул. Ленина, у д. 25
  • ул. Звёздная, у д. 12
  • ул. Суворова, у д. 17
  • ул. Вишневского, у д. 6
  • ул. Московская, у д. 213
  • ул. Привокзальная, у д. 7б
  • ул. Степана Разина, у д. 40
  • ул. Московская, сквер Воронина
  • ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61
  • ул. Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ
  • ул. Генерала Попова, сквер Матери
  • ул. Московская, сквер «Содружество»

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 ноября.

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