В Калуге назвали адреса елочных базаров

В четверг, 5 ноября, глава города Дмитрий Денисов рассказал, что запущены торги на размещение ёлочных базаров.

- Для размещения торговых точек предложены 12 площадок в разных районах города, - отметил он.

Адреса будущих ёлочных базаров:

ул. Ленина, у д. 25

ул. Звёздная, у д. 12

ул. Суворова, у д. 17

ул. Вишневского, у д. 6

ул. Московская, у д. 213

ул. Привокзальная, у д. 7б

ул. Степана Разина, у д. 40

ул. Московская, сквер Воронина

ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61

ул. Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ

ул. Генерала Попова, сквер Матери

ул. Московская, сквер «Содружество»

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 ноября.