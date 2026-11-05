В Калуге назвали адреса елочных базаров
В четверг, 5 ноября, глава города Дмитрий Денисов рассказал, что запущены торги на размещение ёлочных базаров.
- Для размещения торговых точек предложены 12 площадок в разных районах города, - отметил он.
Адреса будущих ёлочных базаров:
- ул. Ленина, у д. 25
- ул. Звёздная, у д. 12
- ул. Суворова, у д. 17
- ул. Вишневского, у д. 6
- ул. Московская, у д. 213
- ул. Привокзальная, у д. 7б
- ул. Степана Разина, у д. 40
- ул. Московская, сквер Воронина
- ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61
- ул. Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ
- ул. Генерала Попова, сквер Матери
- ул. Московская, сквер «Содружество»
Заявки на участие в торгах принимаются до 13 ноября.
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