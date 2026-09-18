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Правительство утвердило праздничные дни на 2027 год - калужан ждут 11-дневные новогодние каникулы

В 2027 году жители Калужской области смогут отдохнуть 118 дней.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 13:37
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Правительство России утвердило праздничные и выходные дни на следующий год. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом стало известно 18 сентября.

Всего в следующем году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Новый год начнётся с длинных каникул. Отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года –11 дней. В феврале калужане отдохнут с 21 по 23 число, в марте – с 6 по 8.

В мае будет два периода по три дня – с 1 по 3 и с 8 по 10. В июне выходные выпадут на 12–14 число. В ноябре жителей региона ждёт четыре дня отдыха подряд – с 4 по 7. А 31 декабря 2027 года станет отдельным выходным.

Перед праздниками будут и короткие дни. 30 апреля, 11 июня и 3 ноября рабочий день сократится на час.

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