Улыбки большого праздника: как Обнинск встретил День города

Автограф-сессия с чемпионом мира по боксу, шахматные партии с мастерами и невероятный концерт ViVA под открытым небом — таким запомнится 70-летие первого наукограда. Большой семейный фестиваль при поддержке SINTEC Group развернулся в минувшие выходные в Парке-Усадьбе «Белкино».

Праздничная жизнь и атмосфера кипели весь вечер — для гостей работали десятки интерактивных зон, где каждый, независимо от возраста, мог найти занятие по душе.

Настоящим магнитом для сотен гостей стала автограф-сессия с Алексеем Егоровым — чемпионом мира и Европы, обладателем пояса WBA Continental Gold. Поклонники спорта смогли лично пообщаться с титулованным боксером, получить карточку с автографом и сделать заветные фото.

Совсем иной, интеллектуальный накал царил за шахматными досками на сеансе одновременной игры в шахматы. На специальной площадке участников и гостей праздника ждали старший тренер СШОР «Квант» Игорь Сокрустов и профессиональные шахматисты Арсений и Анна Голубовы. Это была редкая возможность помериться силами с опытными мастерами, получить ценные советы и испытать себя в близких к турнирам гроссмейстеров партиях.

Не меньший интерес вызвали и другие локации: творческие мастер-классы, игровые зоны для детей и взрослых. А одним из самых популярных мест ожидаемо стала фотомастерская с моментальными снимками — желающих сохранить эмоции этого дня оказалось так много, что очередь к ней не иссякала до самого вечера.

С праздником обнинцев с главной сцены поздравили руководители города и Городского собрания Стефан Перевалов и Константин Пахоменко.

Ярким аккордом фестиваля стало выступление популярной группы ViVA. Знакомые и любимые композиции зазвучали над парком по-новому. В разгар концерта горожане и артисты слились в едином порыве: сначала исполнили а капелла адаптированную для Обнинска версию песни «Конь», а затем многотысячным хором спели знаменитую «С днем рождения тебя!» в лучших традициях культового фильма «В джазе только девушки».

Праздник прошел на одном дыхании и оставил после себя теплое послевкусие, а этот вечер доказал главное: несмотря ни на какие внешние вызовы, Обнинск сохраняет свое единство, умеет создавать и ценить светлые, по-настоящему добрые моменты. Искренние эмоции, тысячи улыбок и атмосфера неподдельного спокойствия стали лучшим подарком наукограду на 70-летие.

С юбилеем, любимый город!