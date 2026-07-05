Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем образования Калужской области

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и депутаты областного парламента обратились к жителям региона со словами поздравления в честь 82-й годовщины со дня образования Калужской области.

- Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём образования нашей области и Днём её официальных символов!

Калужская земля — это место, где гармонично сочетаются многовековая история, космические открытия, уют старинных городов и современные технологии. Наш регион – родина мирного атома и первого в стране наукограда, который является мощнейшим локомотивом прогресса.

Но по-настоящему особенной нашу область делают люди — отзывчивые, целеустремленные и созидательные. Наш край славится теми, кто каждый день вкладывает душу в свое дело. Гордимся нашими рабочими и аграриями, инженерами и учеными, врачами и учителями. Низкий поклон защитникам с оружием в руках, отстаивающим наше будущее, и волонтерам, готовым всегда прийти на помощь.

Пусть наша малая родина развивается и хорошеет с каждым днем! Желаю вам и вашим семьям счастья, уюта в домах, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений!

С праздником, с днем рождения нашего любимого края!