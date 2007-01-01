В преддверии Дня медработника Юрий Моисеев поздравил калужских врачей

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев поздравил с предстоящим Днём медработника коллектив Калужской областной клинической больницы. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, медикам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

«От имени депутатов Думы и от себя лично благодарю вас за напряжённый плодотворный труд. Вы спасаете жизни, возвращаете людям самое главное – здоровье. В областной клинической больнице работают профессионалы своего дела, медики искренне заботятся о здоровье и благополучии своих пациентов, постоянно совершенствуются, осваивают современные медицинские технологии. Особую благодарность хочу выразить за работу по реабилитации участников специальной военной операции. Желаю здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в вашем благородном труде!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.