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Праздники

В преддверии Дня медработника Юрий Моисеев поздравил калужских врачей

Евгения Родионова
19.06, 14:00
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Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев поздравил с предстоящим Днём медработника коллектив Калужской областной клинической больницы. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, медикам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

«От имени депутатов Думы и от себя лично благодарю вас за напряжённый плодотворный труд. Вы спасаете жизни, возвращаете людям самое главное – здоровье. В областной клинической больнице работают профессионалы своего дела, медики искренне заботятся о здоровье и благополучии своих пациентов, постоянно совершенствуются, осваивают современные медицинские технологии. Особую благодарность хочу выразить за работу по реабилитации участников специальной военной операции. Желаю здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в вашем благородном труде!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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