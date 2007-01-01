Юрий Моисеев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев поздравил сотрудников Регионального центра медицины катастроф с наступающим Днём медработника, вручил медикам почётные грамоты и благодарственные письма. Творческие коллективы подготовили для виновников торжества праздничный концерт.

«Без службы скорой помощи представить нашу жизнь уже просто невозможно. Все вы находитесь на переднем крае борьбы за здоровье людей, на вас надеются те, кто попал в беду. Благодаря высокому профессионализму, преданности делу и самоотверженности сотрудников, Региональный Центр медицины катастроф оправдывает надежды калужан, показывает отличные результаты, работает чётко и оперативно. Низкий поклон за ваш нелёгкий труд. Здоровья, успехов и благополучия, мира и добра!», – обратился к медработникам Юрий Моисеев.