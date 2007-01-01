Губернатор поздравил калужан с Днем России

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём России — днем сильного и независимого государства, идущего своим собственным путем.

В наше непростое время этот праздник сплачивает нас, вместе мы готовы ответить на любые вызовы. Готовы ежедневно трудиться и обеспечивать экономическую стабильность. Беречь территориальную целостность. Укреплять национальную идентичность и сохранять культурное наследие нашей Отчизны. Потому что мы, наш дом и наши семьи — это и есть Россия. В постоянной любви к ней наша сила и успех.

Дорогие земляки!

Пусть ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить защите и процветанию нашей родной страны!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Калужской области

В.В. Шапша