Губернатор поздравил калужан с Днем России
Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России — днем сильного и независимого государства, идущего своим собственным путем.
В наше непростое время этот праздник сплачивает нас, вместе мы готовы ответить на любые вызовы. Готовы ежедневно трудиться и обеспечивать экономическую стабильность. Беречь территориальную целостность. Укреплять национальную идентичность и сохранять культурное наследие нашей Отчизны. Потому что мы, наш дом и наши семьи — это и есть Россия. В постоянной любви к ней наша сила и успех.
Дорогие земляки!
Пусть ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить защите и процветанию нашей родной страны!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
В.В. Шапша
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