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Губернатор поздравил калужан с Днем России

Михаил Тырин
12.06, 09:00
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Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём России — днем  сильного и независимого государства, идущего своим собственным путем.

В наше непростое время этот праздник сплачивает нас, вместе мы готовы ответить на любые вызовы. Готовы ежедневно трудиться и обеспечивать экономическую стабильность. Беречь территориальную целостность. Укреплять национальную идентичность и сохранять культурное наследие нашей Отчизны. Потому что мы, наш дом и наши семьи  — это и есть Россия. В постоянной любви к ней наша сила и  успех.

Дорогие земляки!

Пусть ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить защите и процветанию нашей родной страны!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Калужской области

В.В. Шапша

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