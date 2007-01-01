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Что пожелал калужанам Юрий Моисеев в День России

Евгения Родионова
12.06, 11:00
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Уважаемые калужане!

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги искренне поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия прошла трудный и героический путь становления и подъема, пережила много потрясений за время своего существования, но выстояла и продолжает развиваться.

Главным богатством нашей страны были и остаются люди. Их энергия, таланты и инициатива двигают страну вперед, позволяют достигать результатов, которыми мы по праву можем гордиться. Дорогие калужане, в День России примите слова благодарности и признательности за ваш труд и помощь в развитии родного города, поддержку участников специальной военной операции.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Процветания и победы нашей великой Родине!

Председатель Думы городского округа города Калуги

Юрий Моисеев

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