Владислав Шапша поздравил калужан с Международным Днем защиты детей
Владислав Шапша поздравил калужан с Международным Днем защиты детей

Дмитрий Ивьев
01.06, 09:18
Губернатор Калужской области 1 июня отметил, что дети являются главной ценностью, и власти делают все возможное для создания комфортных условий их роста и развития.

В регионе продолжается строительство новых школ и детских садов, открываются спортивные объекты, а также развиваются системы дополнительного образования и детского отдыха. Для семей с детьми действует более 20 мер поддержки.

Глава области пожелал ребятам хорошо отдохнуть летом, получить яркие впечатления, найти новых друзей, а также крепкого здоровья и отличного настроения.

