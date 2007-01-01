Владислав Шапша поздравил калужан с Международным Днем защиты детей
Губернатор Калужской области 1 июня отметил, что дети являются главной ценностью, и власти делают все возможное для создания комфортных условий их роста и развития.
В регионе продолжается строительство новых школ и детских садов, открываются спортивные объекты, а также развиваются системы дополнительного образования и детского отдыха. Для семей с детьми действует более 20 мер поддержки.
Глава области пожелал ребятам хорошо отдохнуть летом, получить яркие впечатления, найти новых друзей, а также крепкого здоровья и отличного настроения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь