Власти Калуги рассказали, как пройдет День Победы
Праздники

Власти Калуги рассказали, как пройдет День Победы

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:45
Основные празднования в этом году состоятся на Театральной площади. Шествия «Бессмертного полка» не будет, поэтому центром притяжения для горожан станет именно эта локация, сообщили в администрации города.

Праздничные мероприятия начнутся ещё до 9 мая. Так, 2 мая на Театральной площади состоится танцевальный флешмоб «Вальс Победы». 3 мая стартует патриотическая автоэкспедиция «Эстафета памяти»: участники проедут по местам боёв за город и завершат маршрут в деревне Канищево. 7 мая на площади Победы пройдёт смотр караульных служб Поста №1.

8 мая калужане возложат цветы к воинским мемориалам и посетят митинг памяти на кладбище. В этот же день на Яченском водохранилище состоится праздничный концерт.

Главный день — 9 мая — начнётся с легкоатлетической эстафеты в сквере Волкова (старт в 09:00). Основное действие развернётся на Театральной площади: с 12:00 до 18:00 там будет работать большая концертная программа «Миссия нашей Победы» от областной филармонии.

Площадь превратят в интерактивное пространство: здесь организуют музей под открытым небом, имитацию полевого госпиталя, узла связи и полевой почты. На Театральной улице в это время пройдёт фестиваль каши. Дополнительные площадки откроются у памятника Кирову, во дворике музея-заповедника и в Центральном парке культуры и отдыха.

Для безопасности и удобства гостей 9 мая будут перекрыты движение и парковка на Театральной площади, а также на участке Яченской набережной от улицы Космонавта Волкова до Лаврентьевского переулка.

