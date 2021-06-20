В Калужской области от коронавируса умерли еще три человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 358, сообщает в воскресенье, 20 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 60 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 705.

Выздоровели от коронавируса 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 35 076 калужанина.

На лечении остается 1 271 человек.

По всей России за сутки выявлены 17 611 случаев коронавируса. За весь период - 5 316 826. Выписаны за сутки – 8 629, за весь период – 4 869 972. За последние сутки умерли 450 человек, за все время – 129 361.