Калужанка с диабетом через суд добилась бесплатных расходников
Во вторник, 30 июня, прокуратура города Калуги сообщила о защите прав 19-летней девушки с инвалидностью.
По данным ведомства, девушке по медицинским показаниям установили инсулиновую помпу. Но после того как она стала совершеннолетней, ей перестали выдавать расходные материалы для этого устройства.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить право девушки на бесплатную медицинскую помощь. Суд встал на её сторону и обязал выдавать ей рецепты на все необходимые расходники бесплатно.
Прокуратура проследит, чтобы решение суда исполнили.
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