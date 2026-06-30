Калужанка с диабетом через суд добилась бесплатных расходников

Во вторник, 30 июня, прокуратура города Калуги сообщила о защите прав 19-летней девушки с инвалидностью.

По данным ведомства, девушке по медицинским показаниям установили инсулиновую помпу. Но после того как она стала совершеннолетней, ей перестали выдавать расходные материалы для этого устройства.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить право девушки на бесплатную медицинскую помощь. Суд встал на её сторону и обязал выдавать ей рецепты на все необходимые расходники бесплатно.

Прокуратура проследит, чтобы решение суда исполнили.