В больнице Думиничского района отремонтировали вентиляцию
В понедельник, 15 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении ремонта системы вентиляционного оборудования.
По данным ведомства, в пищеблоке Центральной межрайонной больницы №5 не работала система вытяжной вентиляции.
Прокуратура обратилась в суд с требованием наладить работу системы вентиляции.
Суд встал на сторону прокуратуры. Сейчас в вентиляционной системе заменили двигатель, и она работает.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь