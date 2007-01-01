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Здоровье

В больнице Думиничского района отремонтировали вентиляцию

Евгения Родионова
15.06, 11:12
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В понедельник, 15 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении ремонта системы вентиляционного оборудования.

По данным ведомства, в пищеблоке Центральной межрайонной больницы №5 не работала система вытяжной вентиляции.

Прокуратура обратилась в суд с требованием наладить работу системы вентиляции.

Суд встал на сторону прокуратуры. Сейчас в вентиляционной системе заменили двигатель, и она работает.

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