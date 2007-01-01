В больнице Думиничского района отремонтировали вентиляцию

В понедельник, 15 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении ремонта системы вентиляционного оборудования.

По данным ведомства, в пищеблоке Центральной межрайонной больницы №5 не работала система вытяжной вентиляции.

Прокуратура обратилась в суд с требованием наладить работу системы вентиляции.

Суд встал на сторону прокуратуры. Сейчас в вентиляционной системе заменили двигатель, и она работает.