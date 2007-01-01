В Калуге пятерым инвалидам дали костыли и кресла-коляски
В среду, 10 июня, прокуратура города Калуги сообщила об обеспечении пятерых инвалидов, проживающих в доме-интернате, техническими средствами реабилитации.
По данным ведомства, всем заявителям нужны были специальные средства передвижения и реабилитации, но их вовремя не выдали.
После вмешательства прокуратуры одного человека обеспечили костылями с противоскользящими насадками, а четверым выдали комнатные и прогулочные инвалидные коляски с ручным управлением.
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