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Здоровье

В Калуге пятерым инвалидам дали костыли и кресла-коляски

Евгения Родионова
10.06, 10:01
0 393
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В среду, 10 июня, прокуратура города Калуги сообщила об обеспечении пятерых инвалидов, проживающих в доме-интернате, техническими средствами реабилитации.

По данным ведомства, всем заявителям нужны были специальные средства передвижения и реабилитации, но их вовремя не выдали.

После вмешательства прокуратуры одного человека обеспечили костылями с противоскользящими насадками, а четверым выдали комнатные и прогулочные инвалидные коляски с ручным управлением.

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