В Износковском районе появился врач УЗИ

В четверг, 7 мая, прокуратура Износковского района сообщила об обеспечении организации приёма пациентов врачом УЗИ в участковой больнице.

По данным ведомства, в участковой больнице аппарат УЗИ не использовали из-за отсутствия специалиста.

После того как надзорное ведомство вмешалось, проблему решили. Теперь в больницу регулярно приезжает врач из другой больницы и ведёт приём. Люди в районе смогут делать УЗИ, не уезжая далеко от дома.