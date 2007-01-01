В Медынском районе восстановили работу маммографа и рентгена в больнице
В среду, 29 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о восстановлении работы маммографа и рентгенодиагностического аппарата.
По данным ведомства, они долгое время не работали. Жители районе не могли пройти диагностику.
Прокуратура потребовала, чтобы главный врач устранил неполадки. Ремонт аппаратов провели. Оборудование работает.
