Водитель мопеда врезался в остановку

В селе Ульяново Козельского района произошло ДТП, сообщило, сегодня, 9 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Днем 8 апреля, в половине первого, на улице Большой Советской 44-летний мужчина, управляя мопедом Альфа, не справился с управлением и съехал с дороги в правую сторону по ходу движения транспортного средства с наездом на препятствие.
В результате ДТП пострадал водитель мопеда, который получил травмы различной степени тяжести.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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