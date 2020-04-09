Водитель мопеда врезался в остановку

В селе Ульяново Козельского района произошло ДТП, сообщило, сегодня, 9 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Днем 8 апреля, в половине первого, на улице Большой Советской 44-летний мужчина, управляя мопедом Альфа, не справился с управлением и съехал с дороги в правую сторону по ходу движения транспортного средства с наездом на препятствие.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда, который получил травмы различной степени тяжести.

Фото: УМВД России по Калужской области.