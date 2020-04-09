Юных калужанок приглашают на конкурс талантов

Сегодня, 9 апреля, городская управа объявила о приеме заявок на конкурс талантов «Калужская звездочка - 2020».

В нем могут принять участие девочки 6-7 лет, проживающие в Калуге.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены в социальных сетях в группах «Калужская звездочка-2020» и «Управление культуры города Калуги».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 70-15-01 и 70-15-02.

Фото: Городская управа г. Калуги