Дачный вор позарился на самовар

В Малоярославецком районе полицейскиее задержали подозреваемого в краже.

Как рассказали в калужском УМВД, хозяин одного из домов срочно приехал в город после звонка соседа, который увидел неподалеку от дома подозрительную машину.

В итоге мужчина обнаружил пропажу самовара, ящика с гайками, болгарки и удлинителей.

Подозреваемый повредил окно и проник в чужой дом, украл вещи, а позже продал их.

Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.