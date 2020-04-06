Дачный вор позарился на самовар

В Малоярославецком районе полицейскиее задержали подозреваемого в краже.
Как рассказали в калужском УМВД, хозяин одного из домов срочно приехал в город после звонка соседа, который увидел неподалеку от дома подозрительную машину.
В итоге мужчина обнаружил пропажу самовара, ящика с гайками, болгарки и удлинителей.
Подозреваемый повредил окно и проник в чужой дом, украл вещи, а позже продал их.
Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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