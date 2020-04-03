Еще одну калужанку с туберкулезом принудительно доставили в больницу

Как сообщила сегодня, 3 апреля, пресс-служба УФФСП России по Калужской области, почти два часа понадобилось судебным приставам, чтобы убедить калужанку, больную туберкулезом, отправиться на лечение в больницу.

За нежелание лечиться в стационаре и опасность, которую ее заболевание представляет для других людей, 66-летняя женщина уже была привлечена к административной ответственности и даже заплатила штрафы. Но ложиться в больницу все равно не стала.

В итоге судебные приставы вынуждены были прийти к ней домой, чтобы доставить ее в стационар Областной клинической туберкулезной больницы принудительно. Женщина встретила их с криком и руганью, но после двух часов уговоров все-таки согласилась на госпитализацию.

Фото: пресс-служба УФФСП России по Калужской области.