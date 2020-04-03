Калужанам предлагают придумать слоганы для дорожных баннеров

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сегодня, 3 апреля, сообщило, что в регионе проводится онлайн-конкурс слоганов «Любимый наш Калужский край».

Принять участие в нем может любой житель области. Для этого нужно заполнить заявку на участие в срок до 10 апреля, перейдя по ссылке. В заявке указываются ФИО участника или представителя от коллектива, место жительства, возраст и слоган по одной из двух номинаций:

- «Лучший слоган экологической направленности»;

- «Лучший слоган патриотической направленности».

Обладатели первых трех мест получат дипломы. Лучшие слоганы будут размещены на растяжках-баннерах по всем объездным дорогам Калуги.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области