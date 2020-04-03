В Калужской области строят гнезда для аистов

Как сообщило сегодня, 3 апреля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, сразу 3 гнезда для белых аистов были подготовлены жителями региона в конце марта.

В деревне Свинухово Дзержинского района искусственное гнездовье на столбе установила семья, которая здесь проживает. Другое гнездо появилось в селе Брынь Думиничского района. В этой деревне белые аисты постоянно гнездились, начиная с 1980-х годов, сменив за это время три места. Третье гнездо было отремонтировано в деревне Рыково Бабынинского района. Здесь была убрана поросль, которая мешала аистам гнездиться.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области