Мужчина дал знакомой покататься на машине, а потом написал заявление об ее угоне

В Износковском районе закончено расследование уголовное дела за ложный донос, сообщила сегодня, 3 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Мужчина разрешил своей знакомой без водительского удостоверения покататься на своей легковушке. Женщина, однако, далеко не уехала – ее остановили сотрудники Госавтоинспекции. Чтобы избежать наказания мужчина, написал на нее заявление в полицию. В нем он сообщил, что знакомая села за руль автомобиля без его ведома. То есть фактически совершила ее угон.

В действиях мужчины был усмотрен ложный донос о совершении преступления.

Объяснить мотивы своего поступка фигуранту предстоит в суде.

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