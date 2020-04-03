Калужанину грозит срок за пользование чужой картой

В Калуге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщила сегодня, 3 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, в полицию обратился местный житель и сообщил, что потерял банковскую карту, после чего с его счета были списаны денежные средства в сумме более 2500 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что картой потерпевшего воспользовался 41-летний калужанин, который нашел карту около входа в магазин.

Решив воспользоваться находкой, злоумышленник предъявил карту для оплаты продуктов питания. Так как сумма покупки была небольшая, введения пин-кода не потребовалось. Аналогичным способом он оплатил покупку табачных изделий. Когда же мужчина решил использовать карту в третий раз уже в другом магазине, на счете оказалось недостаточно средств. Объяснив кассиру, что это карточка жены, он отложил часть товаров и на оставшиеся средства оплатил покупку.

С фигуранта дела взяли подписку о невыезде. Теперь ему грозит срок до трех лет.

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