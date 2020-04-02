Спасатели обезвредили артиллерийский снаряд

- при производстве земляных или других работ - остановить работу.

Как рассказали в калужском МЧС, работы по обезвреживанию проводились в деревне Юдино: уничтожили аст.снаряд.

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