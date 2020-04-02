Спасатели обезвредили артиллерийский снаряд

В Дзержинском районе спасатели обезвредили две опасных находки времен Великой Отечественной войны.
Как рассказали в калужском МЧС, работы по обезвреживанию проводились в деревне Юдино: уничтожили аст.снаряд.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения опасных находок, необходимо:
- немедленно сообщить в полицию – «102», «02», «112»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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