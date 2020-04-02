Отец задолжал собственному сыну 800 тысяч

В Обнинском городском отделе судебных приставов на исполнении находится два исполнительных производства в отношении мужчины. По решению суда он обязан выплачивать алименты на содержание своего ребенка и его мамы.

Мужчина уклонялся от выплат и накопил долг в размере 800 тысяч рублей.

Подействовали на него только угрозы административного наказания. Горе-отец выплатил не только 800 тысяч, но и 75 тысяч исполнительского сбора.

Дальнейшая выплата должником алиментов будет находиться на контроле у обнинских судебных приставов.

Фото: pxhere.com.