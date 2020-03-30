Калужане стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Как сообщила сегодня, 30 марта, региональная служба Роспотребнадзора, за прошедшую неделю с 23 по 29 марта, в Калужской области продолжилось сезонное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю зарегистрировано 5915 случаев ОРВИ и 31 случай гриппа. Показатель заболеваемости относительно предыдущей недели в среднем уменьшился на 15,4%.

Превышение средних многолетних значений отмечено в 6 муниципальных районах: Малоярославецкий +35%, Медынский +35%, Перемышльский +35%, Спас-Деменский +20%, Сухиничский +37% и Ульяновский +41%.

В Калуге за неделю зарегистрировано 3243 случая ОРВИ и 15 случаев гриппа. Показатель заболеваемости в среднем снизился на 20,1% и остался ниже пороговых значений во всех возрастных группах, за исключением детей до двух лет.

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