Калужским лесам закупили тракторы и плуг

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в Калужской области закупили три трактора и лесной плуг стоимостью больше 6,5 миллионов рублей.

Оборудование поступит в ближайшее время, сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

Там считают, что это позволит специалистам лесного хозяйства региона подготавливать почву под посадку лесных культур, а также создавать минерализованные противопожарные полосы.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.