Калужским лесам закупили тракторы и плуг

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в Калужской области закупили три трактора и лесной плуг стоимостью больше 6,5 миллионов рублей.
Оборудование поступит в ближайшее время, сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.
Там считают, что это позволит специалистам лесного хозяйства региона подготавливать почву под посадку лесных культур, а также создавать минерализованные противопожарные полосы.
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.
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