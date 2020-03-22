Калужан просят сообщить о наркоторговцах

На территории Калужской области проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

В калужском УМВД напоминают, что все желающие смогут анонимно сообщить об известных фактах распространения, потребления, хранения наркотических средств на телефон горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков 8(4842) 56-08-56 или по телефону «02». Конфиденциальность гарантируется.

Акция проводится с 16 по 27 марта.

Фото: pxhere.com.