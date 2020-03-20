Школьные автобусы отправляли в рейс без проверки на исправность

В Козельском районе в ходе проверки соблюдения требований по осмотру школьных автобусов до и после выхода в рейс были выявлены нарушения. Речь идет об общеобразовательных школах деревни Каменка, села Попелево и села Волконское.

Выяснилось, что механик, ответственный за проверку автобусов этих школ, ставил подписи в путевых листах, однако в это время сам находился на стационарном лечении в калужской больнице.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Калужской области, директора этих школ привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены. Общая сумма наложенных штрафов составила 25 тыс. рублей.

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