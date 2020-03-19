Зараженные трипсом розы сожгли

В Бабынинском районе сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили партии срезки роз с имаго насекомых, имеющие схожие признаки с вредителями из отряда трипсов.

Насекомые были заспиртованы в пробирке и вместе со средним образцом цветов направлены на энтомологическую экспертизу в Тулу.

Согласно заключениям, в розах был обнаружен вредный карантинный организм – западный калифорнийский цветочный трипс.

Партию зараженных цветов сожгли в санитарной яме.

Фото: pxhere.com.