Зараженные трипсом розы сожгли

В Бабынинском районе сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили партии срезки роз с имаго насекомых, имеющие схожие признаки с вредителями из отряда трипсов.
Насекомые были заспиртованы в пробирке и вместе со средним образцом цветов направлены на энтомологическую экспертизу в Тулу.
Согласно заключениям, в розах был обнаружен вредный карантинный организм – западный калифорнийский цветочный трипс.
Партию зараженных цветов сожгли в санитарной яме.
Фото: pxhere.com.
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