Мужчина незаконно хранил дома винтовку

В Ферзиковском районе у одного из местных жителей обнаружили обрез малокалиберной винтовки.
Мужчина не предоставил полицейским разрешение на хранения оружия. Винтовка была изъята и направлена на экспертизу, сообщили в калужском областном УМВД.
Согласно заключению эксперта, данное оружие является однозарядной охотничьей винтовкой, пригодной для стрельбы и относится к огнестрельному нарезному длинноствольному оружию.
Мужчина за незаконное хранения оружия может лишиться свободы сроком до 4 лет.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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