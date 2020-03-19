Мужчина незаконно хранил дома винтовку

В Ферзиковском районе у одного из местных жителей обнаружили обрез малокалиберной винтовки.

Мужчина не предоставил полицейским разрешение на хранения оружия. Винтовка была изъята и направлена на экспертизу, сообщили в калужском областном УМВД.

Согласно заключению эксперта, данное оружие является однозарядной охотничьей винтовкой, пригодной для стрельбы и относится к огнестрельному нарезному длинноствольному оружию.

Мужчина за незаконное хранения оружия может лишиться свободы сроком до 4 лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.