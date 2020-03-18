Калужанину грозит до 2 лет за вождение без прав в нетрезвом виде

2 года лишения свободы может получить 34-летний житель Калуги, который, будучи лишенным прав, вновь садился за руль пьяным.

В 2019 году мучжина трижды был привлечен к административной ответственности за управление в нетрезвом виде либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За что его лишили прав на 61 месяц и выставили штраф в размере 90000 рублей.

После чего сотрудники ГИБДД его еще трижды останавливали на улицах города и области. Водитель снова был пьян и отказывался от процедуры освидетельствования.

17 февраля 2020 года по данным фактам на водителя было возбуждено два уголовных дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время в отношении водителя ведется дознание. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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