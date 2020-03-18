В Калужской области задержали машину с боеприпасами

Сотрудники ГИБДД на одной из улиц Кирова остановили автомобиль иностранного производства для проверки документов. За рулем находился 42-летний местный житель.

В ходе досмотра автомобиля стражи порядка обнаружили однозарядную винтовку калибра 5,6 и 40 боеприпасов. Мужчина не смог предоставить документы на перевозимое имущество.

Исследованием, проведенным специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что изъятый предмет пригоден для стрельбы.

Теперь мужчине предстоит объяснить источник происхождения запрещенного предмета и цель его хранения.

Возбуждено уголовное дело. За это преступление фигуранту грозит срок до четырех лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pexel.com