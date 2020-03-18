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Пенсионерка из Козельска проучила мошенников

Опубликовано: 18.03.2020 10:35 0 617
Пенсионерка из Козельска проучила мошенников

Жительнице Козельска вместе с сыном удалось не допустить преступление, которое хотели совершить телефонные мошенники.

Женщина выложила в интернет объявление о продаже квартиры, и вскоре ей позвонил потенциальный покупатель. Сказав, что находится в другом городе, мужчина предложил задаток в 50 тысяч рублей, но взамен попросил убрать объявление с сайта.

Затем женщине на мобильный телефон пришло сообщение о зачислении денежных средств. Злоумышленник вновь позвонил и попросил ее подойти к банкомату, снять денежные средства и предоставить чек о снятии. Потерпевшая отправилась к банкомату вместе с сыном.  Когда они вставили карту, на экране высветилось сообщение, что к ней будет подключен мобильный банк. Сын потерпевшей понял, что их пытаются обмануть. Проверив баланс карты, он увидел, что никаких денежных средств на карту зачислено не было. Тогда мужчина приостановил все операции с картой, сбросил звонок от псевдопокупателя и отключил телефон.

В настоящее время сотрудниками полиции Калужской области устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Фото: pexels.com

Опубликовано: 18.03.2020 10:35 0 617
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