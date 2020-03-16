Мужчина собирал «траву», пока его не сдала сожительница

В Калужской области задержан житель поселка Думиничи, собиравший и хранивший дикую коноплю. Произошло это в ходе разбирательств на семейном скандале. Сначала он поссорился со своей сожительницей, а потом на разборки подоспел и местный участковый.

В присутствии сотрудника полиции женщина начала выгонять своего сожителя из дома. Когда он собрал вещи и попытался уйти, она заставила его показать сумку участковому. В ней был обнаружен пакет с сухими растениями зеленого цвета.

На вопрос сотрудника полиции, что это, мужчина ответил, что данное растение является дикорастущей коноплей, которую он ранее обнаружил вблизи поселка, сорвал, измельчил и хранил без цели сбыта.

Всего у гражданина было изъято около 217 граммов наркотического средства, в пересчете на сухое вещество, находящегося в пакете и двух стеклянных банках.

В ходе следствия фигурант в содеянном сознался и сообщил правоохранителям все обстоятельства приобретения и хранения изъятого вещества.

Окончательную точку в данном деле поставит суд.

Фото: pexels.com