Мужчина собирал «траву», пока его не сдала сожительница

В Калужской области задержан житель поселка Думиничи, собиравший и хранивший дикую коноплю. Произошло это в ходе разбирательств на семейном скандале. Сначала он поссорился со своей сожительницей, а потом на разборки подоспел и местный участковый.
В присутствии сотрудника полиции женщина начала выгонять своего сожителя из дома. Когда он собрал вещи и попытался уйти, она заставила его показать сумку участковому. В ней был обнаружен пакет с сухими растениями зеленого цвета.
На вопрос сотрудника полиции, что это, мужчина ответил, что данное растение является дикорастущей коноплей, которую он ранее обнаружил вблизи поселка, сорвал, измельчил и хранил без цели сбыта.
Всего у гражданина было изъято около 217 граммов наркотического средства, в пересчете на сухое вещество, находящегося в пакете и двух стеклянных банках.
В ходе следствия фигурант в содеянном сознался и сообщил правоохранителям все обстоятельства приобретения и хранения изъятого вещества.
Окончательную точку в данном деле поставит суд.
Фото: pexels.com
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