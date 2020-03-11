Две иномарки жестко столкнулись на Тарутинской

В 12 часов 6 минут на улице Тарутинской в Калуге столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген Пассат».
Как сообщают очевидцы, водитель одной из машин был пьян.
По словам пресс-службы калужского областного МЧС, в аварии есть пострадавшие. Им на месте оказывали помощь медики, спасатели и автоинспекторы.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 15 человек и 5 единиц техники.
Все обстоятельства устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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