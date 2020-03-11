В Калуге в лобовой аварии погиб мужчина

Около 12:00 в среду, 11 марта, на улице Тарутинской в Калуге недалеко от перекрестка с улицей Механизаторов лоб в лоб столкнулись «Фольксваген» и «Рено». Со слов очевидцев, водитель синего «Рено» двигался из центра. Причём вёл себя неадекватно: быстро ехал и часто перестраивался из ряда в ряд. В момент одного из перестроений машину занесло и выбросило на встречку, где она врезалась в «Фольксваген».

В «Фольксвагене» ехал один водитель. Его забрали в больницу. В «Рено» находились два человека. Один из них скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На данный момент точно не известно, кто находился за рулём «Рено». Очевидцы утверждают, что управлял автомобилем выживший мужчина. Причём, по предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Точную информацию о том, кто управлял авто, предстоит выяснить полицейским.

Из-за ДТП на Тарутинской было затруднено движение.

Авария произошла около 12:00.

Один человек погиб, двое пострадали.