Хлебовоз врезался в легковушку возле детсада

Не добрым стало утро для двух автомобилистов, которые встретились утром, 11 марта, на пересечении улиц Николо-Козинской и Тульской в Калуге.

«Газель», перевозившая хлеб, столкнулась с легковым «Ниссаном», который двигался по главной дороге.

Кто именно нарушил правила, проигнорировав знаки и не предоставив преимущество движения, будут разбираться госавтоинспекторы.

Добавим, что ДТП произошло возле детского сада «Белоснежка».