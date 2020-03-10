Калужанам предложили снять троллейбусы

Калужанам предлагают попробовать себя в качестве фотографов и запечатлеть на снимке любой из калужских троллейбусов. Фотография должна быть красивой и обязательно сделана самостоятельно. Готовую работу нужно выложить в конкурсный альбом до 26 марта. С 27 по 30 марта пройдет голосование, после чего подведут итоги.
Победитель получит безлимитный проездной-брелок на месяц.
За второе место обещают торт, а за третье – шоколадку.
Фото: ukt40.ru
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