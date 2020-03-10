Калужанам предложили снять троллейбусы

Калужанам предлагают попробовать себя в качестве фотографов и запечатлеть на снимке любой из калужских троллейбусов. Фотография должна быть красивой и обязательно сделана самостоятельно. Готовую работу нужно выложить в конкурсный альбом до 26 марта. С 27 по 30 марта пройдет голосование, после чего подведут итоги.

Победитель получит безлимитный проездной-брелок на месяц.

За второе место обещают торт, а за третье – шоколадку.

Фото: ukt40.ru