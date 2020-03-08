Неизвестные выкопали пруд в Кировском районе

В деревне Малые Савки Кировского района на протяжении 6 лет осуществлялись земляные работы по устройству котлована для пруда, с использованием экскаватора и грузовых автомобилей.

Как рассказали в областной прокуратуре, неустановленные лица получили в счет платы за выполнение работы около 9,5 миллионов рублей, тем самым осуществили незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере и причинили ущерб собственнику недр - государству.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Санкция предусматривает уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы со штрафом. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуроров.

Фото: pxhere.com.