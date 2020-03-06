В Калуге открыли выставку, посвященную жизни женщин в годы войны

В пятницу, 6 марта, в Калужском объединённом музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Славные дочери Отечества», сообщила пресс-служба Правительства.

Она посвящена женщинам, жившим в годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн.

В экспозиции собраны предметы из фондов музея и частных коллекций: медицинские принадлежности, вещи, принадлежавшие женщинам подполья и труженицам тыла, комплекты военной формы и другое.

Выставка будет открыта до 20 мая.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.