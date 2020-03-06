Две женщины получили сроки за неудавшиеся закладки

Две жительницы подмосковного Протвино 36 и 34 лет приехали в Кременки Жуковского района, где попытались сделать закладки с героином.
Дамы успели спрятать пять пакетов с дурманом, когда вдруг заметили полицейских.
Тогда нарушительницы выкинули оставшиеся восемь свертков.
Суд учел, что женщины раскаялись и активно сотрудничали со следствием.
Гражданкам назначили 5 и 6 лет исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 6 марта.
Фото: Pixabay.com.
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