Две женщины получили сроки за неудавшиеся закладки

Две жительницы подмосковного Протвино 36 и 34 лет приехали в Кременки Жуковского района, где попытались сделать закладки с героином.

Дамы успели спрятать пять пакетов с дурманом, когда вдруг заметили полицейских.

Тогда нарушительницы выкинули оставшиеся восемь свертков.

Суд учел, что женщины раскаялись и активно сотрудничали со следствием.

Гражданкам назначили 5 и 6 лет исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 6 марта.

Фото: Pixabay.com.