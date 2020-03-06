Обнинская шахматистка получила звание международного мастера

В настоящее время Анна имеет рейтинг, превышающий гроссмейстерское звание.

Информация была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 5 марта.

Решение о присвоении титула было принято на очередном конгрессе Международной шахматной федерации ФИДЕ, которое прошло в конце февраля в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!