Обнинская шахматистка получила звание международного мастера

Обнинская шахматистка Анна Афонасьева получила звание «Женский международный мастер», сообщили на сайте спортшколы «Квант».
Решение о присвоении титула было принято на очередном конгрессе Международной шахматной федерации ФИДЕ, которое прошло в конце февраля в Абу-Даби.
Информация была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 5 марта.
В настоящее время Анна имеет рейтинг, превышающий гроссмейстерское звание.
Фото: СШОР «Квант».
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